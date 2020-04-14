Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
«Василий Березуцкий — очень забавный. Он уже в самом начале выдал, когда меня представляли команде. Гинер говорил игрокам, как важно посвящать себя делу и полностью отдаваться. И тут встал Василий и сказал президенту: «Слушайте, мы же стараемся, выполняем… Ну разве что Вагнера освобождают от всего. Он, кстати, вам сыном не приходится?» — сказал Зико в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе «армейцев» он трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.
Полностью интервью с Зико будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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