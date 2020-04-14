Орлов: матч «Зенита» с «Вильярреалом» удивил. Такого судейства в истории клуба не было

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о худшем судействе в матче петербургского «Зенита».



«Матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенита» с «Вильярреалом» был удивительным. За всю историю «Зенита» такого судейства пока не было. Назову просто факты. Счёт — 1:2 в Испании, но потом всё-таки зенитовцы смогли пройти в следующий раунд. Судил Штефан Месснер из Австрии, и он показал игрокам «Зенита» 10 жёлтых карточек, хозяевам — ни одной. Может, это потому, что те были в жёлтой форме, не знаю.



«Зенит» вёл после первого тайма — 1:0. И вот во втором тайме началось! На 47-й минуте Широков покинул поле за вторую жёлтую карточку, а на 82-й Ширл тоже получил вторую карточку. Дика Адвоката отправили на трибуну! Всего от судьи пострадали девять зенитовцев. Ширл просто взял мяч в руки и хотел ввести его из-за боковой, а потом оставил мяч и побежал вперёд, чтобы кто-то другой вбрасывал. А судья в этом увидел умысел и удалил. Играли вдевятером! Два игрока ушли, представляете? Уникальная ситуация была», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

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