Орлов: говорили, что отцы «Зенита» заплатили «Баварии». Знаменитый Кан четыре пропустил!

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Зенита» в ответном матче Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0) в 2008 году.
«Ответный матч «Зенита» с «Баварией» в 2008 году — это песня. Первая игра завершилась со счётом 1:1, а в ответной сине-бело-голубые победили — 4:0. Потом были всякие домыслы, сплетни. Дошли разговоры до того, что якобы отцы «Зенита», то есть богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы она проиграла. Во-первых, даже если платят деньги, то со счётом 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом». Это был последний матч знаменитого рыжего вратаря Кана из «Баварии» и сборной Германии. Четыре пропустил! То есть прощальный матч ему устроили очень горький», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
- 14 апреля 2020
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:18
-
22:02
-
21:54
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:56
-
20:49
-
20:48
-
20:22
-
20:15
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
17:51
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:11