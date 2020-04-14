Орлов: говорили, что отцы «Зенита» заплатили «Баварии». Знаменитый Кан четыре пропустил!

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Зенита» в ответном матче Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0) в 2008 году.



«Ответный матч «Зенита» с «Баварией» в 2008 году — это песня. Первая игра завершилась со счётом 1:1, а в ответной сине-бело-голубые победили — 4:0. Потом были всякие домыслы, сплетни. Дошли разговоры до того, что якобы отцы «Зенита», то есть богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы она проиграла. Во-первых, даже если платят деньги, то со счётом 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом». Это был последний матч знаменитого рыжего вратаря Кана из «Баварии» и сборной Германии. Четыре пропустил! То есть прощальный матч ему устроили очень горький», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

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