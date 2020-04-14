Министр спорта Беларуси: на сегодня предпосылок для приостановки чемпионата страны нет

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук высказался о возможной приостановке чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.
«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Чётко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации!
Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жёсткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет», — приводит слова Ковальчука By.tribuna.com.
- 14 апреля 2020
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:18
-
22:02
-
21:54
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:56
-
20:49
-
20:48
-
20:22
-
20:15
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
17:51
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:11