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Министр спорта Беларуси: на сегодня предпосылок для приостановки чемпионата страны нет

Министр спорта Беларуси: на сегодня предпосылок для приостановки чемпионата страны нет
Футбол / Прочие турниры 0

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук высказался о возможной приостановке чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Чётко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации!

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жёсткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет», — приводит слова Ковальчука By.tribuna.com.

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