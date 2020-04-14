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Бывший игрок «Эвертона»: если «Ливерпуль» не объявят чемпионом, это будет несправедливо

Бывший игрок «Эвертона»: если «Ливерпуль» не объявят чемпионом, это будет несправедливо
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Эвертона» Джозеф Йобо поделился мнением о возможном признании «Ливерпуля» чемпионом Англии, если сезон не будет возобновлён.

«Если бы я был сентиментальным, то мог бы сказать, что не хочу чемпионства «Ливерпуля». Но я люблю футбол, поэтому считаю, что «Ливерпуль» заслуживает титула Премьер-лиги. 25 очков отрыва — это не шутка.

Судя по тому, как они играли в прошлом сезоне, выиграв Лигу чемпионов и проиграв чемпионат «Манчестер Сити» с отставанием в одно очко, то на этой ноте было бы несправедливым, если бы они не были признаны чемпионами», — приводит слова Йобо Goal.com.

«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» (57) — на 2-м месте.

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