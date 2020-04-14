«Дурачки залетают и здесь — как же без них». Глушаков показал, как сыграл в бильярд
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме».
«Для разнообразия переключился с футбольного мяча на снаряды поменьше. Дурачки залетают и здесь — как же без них. А как вы проводите вечера и любите ли играть на бильярде?» — написал Глушаков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 125 тыс. человек, при этом излечилось более 460 тыс.
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