«Дурачки залетают и здесь — как же без них». Глушаков показал, как сыграл в бильярд

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме».



«Для разнообразия переключился с футбольного мяча на снаряды поменьше. Дурачки залетают и здесь — как же без них. А как вы проводите вечера и любите ли играть на бильярде?» — написал Глушаков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 125 тыс. человек, при этом излечилось более 460 тыс.