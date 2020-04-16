Зико: в ЦСКА многие были против Щенникова, но это сработало

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал, как он решил внедрить в основной состав защитника Георгия Щенникова.
«Не понимаю, почему Жиркова до сих пор периодически ставят левым защитником. Увы, такое тяжело понять. Другой бы с его уровнем уже сказал: «Вот моя позиция на поле, и точка!» Помню, он был счастлив играть впереди. Я вместо него поставил на левый фланг обороны 17-летнего парня. Не помню имени, но у него был 42-й номер (Щенников. — Прим. „Чемпионата“). Даже в ЦСКА многие были против, но это сработало. Он превратился в игрока сборной России и стал абсолютно основным в клубе.
Почему многие были против? Иногда люди, не понимающие футбол, хотят вмешаться и навредить», — сказал Зико в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Зико читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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