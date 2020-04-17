Зико: Мамаев — большой профессионал. Не знал, что он сидел в тюрьме

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением об экс-полузащитнике «армейцев» Павле Мамаеве.

«С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России (Мамаев получил красную карточку на 13-й минуте за фол последней надежды. – Прим. «Чемпионата»). Хотя мы всё равно победили «Рубин». Просто Мамаев был ещё молод и нервничал. Такие удаления случаются – мне тоже показывали красную. Вообще, Мамаев – большой профессионал.



Мамаев год провёл в тюрьме? Не слышал об этом», — сказал Зико в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Мамаев был осуждён за избиение нескольких человек в Москве. Футболист вышел на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению. Позднее Павел заключил соглашение с «Ростовом» (до инцидента в Москве он выступал за «Краснодар»).