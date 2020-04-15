Бывший вице-президент «Барселоны» вновь обвинил руководство в коррупции

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо вновь обвинил руководство в коррупционных действиях, рассказав о махинациях по заключению договоров с различными компаниями.

«Факт коррупции в «Барселоне» подтверждается тем, что клуб удалил информацию о контрактах с различными компаниями, одна из которых основана в офшорной зоне (является нарушением закона в Испании – Прим.ред.). Это сделано для того, чтобы избежать внутреннего контроля и получить положительное заключение финансового комитета, который контролирует закупки по рыночным ценам, и совета директоров.

Сделанные мною категоричные заявления по данному вопросу абсолютно достоверны и объективны. Мнения, высказанные мною, имеют под собой все основания. У претензий «Барселоны» оснований нет. Я обратил внимание на эти нарушения в клубе, и это, к сожалению, стало причиной моей отставки», – приводит слова Русо Marca.

9 апреля шесть членов совета директоров «Барселоны», включая Русо, подали в отставку. Спустя время Эмили выступил с заявлением, рассказав о воровстве в клубе. «Барселона» выступила с опровержением этих слов, категорически отрицая любые действия, которые можно считать коррупционными, подчеркнув, что планирует подать в суд на бывшего вице-президента. Русо отреагировал на подобное решение, отметив, что его слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы.

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Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

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