72-летний Дик Адвокат может продлить контракт с «Фейенордом»

72-летний нидерландский главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат намерен продлить контракт с клубом, сообщает Voetbal International.

Бывший наставник «Зенита» стал исполняющим обязанности главного тренера «Фейенорда» в конце октября 2019 года. Предполагается, что договорённость между сторонами будет достигнута, а тренер уже планирует набор персонала на следующий сезон. Ранее СМИ сообщали, что экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси войдёт в тренерский штаб Адвоката. Кроме того, по информации источника, наставник хочет, чтобы клуб подписал ему двух полузащитников и нападающего.



«Фейенорд», набрав 50 очков в 25 турах, занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов. Под его руководством клуб впервые за 17 лет одержал 10 побед подряд.