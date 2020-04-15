Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста

Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.

«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашёл, поздоровался, сказал, что он насчёт просмотра. На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Хотя мне было лет 12 по-моему… И всё. Это было мой самый быстрый просмотр. Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», — приводит слова Антона официальный сайт Матч ТВ.



Зиньковский стал игроком «Крыльев» в январе 2019 года, перейдя из «Чертаново». В текущем сезоне за самарский клуб он провёл 21 матч, отдав 6 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt.de, его трансферная стоимость оценивается в € 2,2 млн.

На «Чемпионате» доступно видео, как выглядит домашний стадион самарского клуба с высоты птичьего полёта.