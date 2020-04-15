Кассано: платить € 120 млн за Фелиша, проведшего один хороший сезон – это слишком много

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Жоау Фелише, а также выделил различных молодых талантливых футболистов.

«Более € 120 млн за Жоау Фелиша, который провёл хороший первый сезон в «Бенфике», может быть, слишком много. Однако его агентом является Жорже Мендеш, а некоторые моменты могут изменить ситуацию.



Талантливые игроки, которые меня впечатляют, — это Серж Гнабри из мюнхенской «Баварии», Кристиан Пулишич из «Челси», Джейдон Санчо из «Боруссии Дортмунд» и Лерой Зане из «Манчестер Сити», который был невероятным до травмы крестообразных связок. Два месяца назад я заявил, что ещё один феномен – это Мэйсон Маунт из «Челси», спустя время тоже самое сказал и Месси. Если это говорит Месси, значит я прав», — отметил Кассано в прямом эфире в «Инстаграме».



Кассано начал карьеру в 1997 году, дебютировав за молодёжную команду «Бари». Он выступал за такие команды как «Рома», «Реал Мадрид», «Сампдория», «Милан», «Интер» и «Парма». За карьеру Антонио провёл 515 встреч, в которых забил 139 мячей и отдал 92 результативные передачи.