Кассано: платить € 120 млн за Фелиша, проведшего один хороший сезон – это слишком много

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Жоау Фелише, а также выделил различных молодых талантливых футболистов.
«Более € 120 млн за Жоау Фелиша, который провёл хороший первый сезон в «Бенфике», может быть, слишком много. Однако его агентом является Жорже Мендеш, а некоторые моменты могут изменить ситуацию.
Талантливые игроки, которые меня впечатляют, — это Серж Гнабри из мюнхенской «Баварии», Кристиан Пулишич из «Челси», Джейдон Санчо из «Боруссии Дортмунд» и Лерой Зане из «Манчестер Сити», который был невероятным до травмы крестообразных связок. Два месяца назад я заявил, что ещё один феномен – это Мэйсон Маунт из «Челси», спустя время тоже самое сказал и Месси. Если это говорит Месси, значит я прав», — отметил Кассано в прямом эфире в «Инстаграме».
Кассано начал карьеру в 1997 году, дебютировав за молодёжную команду «Бари». Он выступал за такие команды как «Рома», «Реал Мадрид», «Сампдория», «Милан», «Интер» и «Парма». За карьеру Антонио провёл 515 встреч, в которых забил 139 мячей и отдал 92 результативные передачи.
- 15 апреля 2020
-
04:57
-
04:35
-
04:14
-
03:04
-
02:43
-
02:27
-
02:10
-
01:51
-
00:18
-
00:10
- 14 апреля 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
23:11
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:18
-
22:02
-
21:54
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:56
-
20:49
-
20:48
-
20:22
-
20:15
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:34