Агент Лукаса Эрнандеса: слухи о том, что Люка получает € 24 млн в год — ложь
Агент французского защитника мюнхенской «Баварии» Лукаса Эрнандеса Мануэль Гарсия Келон прокомментировал слухи о зарплате игрока. Ранее немецкие СМИ сообщали, что Эрнандес получает € 24 млн в год, из-за чего вратарь «Баварии» Мануэль Нойер требует от руководства клуба € 20 млн в год.
«Всё, что написано об этом — ложь. Эрнандес не получает € 24 млн ни до, ни после вычета налогов. Конечно, его зарплата гораздо меньше. Не знаю, кому могло прийти в голову, что Лукас так много зарабатывает. Может быть, конечно, его и перепутали с каким-то другим игроком, но я думаю, что просто хотели испортить жизнь», — приводит слова Келона Goal.com.
Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.
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