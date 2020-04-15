Агент Лукаса Эрнандеса: слухи о том, что Люка получает € 24 млн в год — ложь

Агент французского защитника мюнхенской «Баварии» Лукаса Эрнандеса Мануэль Гарсия Келон прокомментировал слухи о зарплате игрока. Ранее немецкие СМИ сообщали, что Эрнандес получает € 24 млн в год, из-за чего вратарь «Баварии» Мануэль Нойер требует от руководства клуба € 20 млн в год.

«Всё, что написано об этом — ложь. Эрнандес не получает € 24 млн ни до, ни после вычета налогов. Конечно, его зарплата гораздо меньше. Не знаю, кому могло прийти в голову, что Лукас так много зарабатывает. Может быть, конечно, его и перепутали с каким-то другим игроком, но я думаю, что просто хотели испортить жизнь», — приводит слова Келона Goal.com.

Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.