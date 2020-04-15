Геннадий Орлов поддержал расширение РПЛ
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал идею о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.
«Я поддерживаю расширение Премьер-Лиги до 18 команд. Мотив простой: Россия — огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол, имели возможность проявить себя. Я не сомневаюсь в том, что у нас есть таланты. Только нужно дать им возможность раскрыться. Где тренеры, где академии — помогайте», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
Ранее в руководстве РПЛ говорили о расширении лиги до 18 команд, однако до принятия конкретных решений дело пока не дошло.
Орлов: говорили, что отцы «Зенита» заплатили «Баварии». Знаменитый Кан четыре пропустил!
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