«Икарди был бы идеальным вариантом». Симоне посоветовал «Милану» купить форварда «ПСЖ»

Бывший футболист «Милана» Марко Симоне поделился мнением о ситуации красно-чёрных с нападающими.
«Я бы не стал отдавать Кшиштофа Пёнтека. Если Златан Ибрагимович уйдёт, «Милану» будет не хватать форварда. Думаю, Аркадиуш Милик преуспел бы здесь, но я бы попытался заполучить Мауро Икарди и Эдинсона Кавани. Икарди был бы отличным приобретением и идеальным вариантом для «Милана», — приводит слова Симоне La Gazzetta dello Sport.
Мауро выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона 27-летний нападающий может вернуться в миланский «Интер» или перейти в стан парижан на постоянной основе за € 70 млн. Если «ПСЖ» не выкупит Икарди, чёрное-синие, скорее всего, попытаются продать его в другой клуб.
Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020
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