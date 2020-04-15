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«Икарди был бы идеальным вариантом». Симоне посоветовал «Милану» купить форварда «ПСЖ»

«Икарди был бы идеальным вариантом». Симоне посоветовал «Милану» купить форварда «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Бывший футболист «Милана» Марко Симоне поделился мнением о ситуации красно-чёрных с нападающими.

«Я бы не стал отдавать Кшиштофа Пёнтека. Если Златан Ибрагимович уйдёт, «Милану» будет не хватать форварда. Думаю, Аркадиуш Милик преуспел бы здесь, но я бы попытался заполучить Мауро Икарди и Эдинсона Кавани. Икарди был бы отличным приобретением и идеальным вариантом для «Милана», — приводит слова Симоне La Gazzetta dello Sport.

Мауро выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона 27-летний нападающий может вернуться в миланский «Интер» или перейти в стан парижан на постоянной основе за € 70 млн. Если «ПСЖ» не выкупит Икарди, чёрное-синие, скорее всего, попытаются продать его в другой клуб.

Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020

Икарди намерен покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию
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