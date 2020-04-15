Джон Терри: купить меня у «Челси» пытались лишь два клуба

Бывший защитник «Челси», а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри поделился воспоминаниями о несостоявшихся трансферах из лондонского клуба.
«Пока я играл за «Челси», купить меня пытались лишь два клуба. Одним из них был «Хаддерсфилд», когда я только пришёл в команду. Тогда их тренировал Стив Брюс. «Челси» принял предложение, но Джанлука Виалли отказался отпускать меня. Конечно, я очень благодарен ему за это, ведь он позволил мне дебютировать. Отличный человек, отличный тренер.
Ещё был «Манчестер Сити». Они обращались к «Челси», делали официальное предложение. Я встретися с владельцем и сказал: «Я никогда не хочу покидать «Челси», это факт. Если вы хотите продать меня, это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать вам, что не хочу уходить». После этого мне предложили новый контракт, мы пожали руки, и я остался ещё на пять или шесть лет. Эти два клуба – единственные, предпринимавшие попытки купить меня», — цитирует Терри Goal.com со ссылкой на эфир со Стивеном Хендри в «Инстаграме».
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