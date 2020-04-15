BeIN Sports составил топ-5 россиян в истории АПЛ. На первом месте — Андрей Канчельскис
Телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских футболистов, выступавших в английской Премьер-лиге.
Первое место занял бывший хавбек Андрей Канчельскис, наиболее известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». В Англии он также защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона».
1. Андрей Канчельскис
2. Андрей Аршавин («Арсенал»)
3. Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм»)
4. Роман Павлюченко («Тоттенхэм Хотспур»)
5. Юрий Жирков («Челси»)
Канчельскис вместе с «красными дьяволами» дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл один Кубок Англии. Жирков и Смертин в составе «Челси» по одному разу завоевали титул АПЛ. В активе Юрия также Кубок Англии.
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Было время, нашим аплодировали в Англии!
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