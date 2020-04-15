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BeIN Sports составил топ-5 россиян в истории АПЛ. На первом месте — Андрей Канчельскис

BeIN Sports составил топ-5 россиян в истории АПЛ.
BeIN Sports составил топ-5 россиян в истории АПЛ. На первом месте — Андрей Канчельскис
Футбол / Англия 0

Телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских футболистов, выступавших в английской Премьер-лиге.

Первое место занял бывший хавбек Андрей Канчельскис, наиболее известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». В Англии он также защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона».

1. Андрей Канчельскис

2. Андрей Аршавин («Арсенал»)

3. Алексей Смертин («Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм»)

4. Роман Павлюченко («Тоттенхэм Хотспур»)

5. Юрий Жирков («Челси»)

Канчельскис вместе с «красными дьяволами» дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл один Кубок Англии. Жирков и Смертин в составе «Челси» по одному разу завоевали титул АПЛ. В активе Юрия также Кубок Англии.

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