Форвард «Арсенала» Минаев: как и все, смотрю фильмы, могу почитать, поиграть в компьютер

Нападающий тульского «Арсенала» Роман Минаев, подписавший контракт с клубом прошедшей зимой, рассказал, как проводит время на карантине.

«На самом деле, думаю, ничего необычного. Как и все, смотрю фильмы, могу что-то почитать, поиграть в компьютер, созваниваюсь с друзьями. Ежедневно выполняю программу, которую каждый игрок «Арсенала» получил от тренеров. Плюс некоторые упражнения добавляю ещё от себя. Разумеется, хочется, чтобы как можно скорее ситуация нормализовалась и появилась возможность вернуться к полноценным тренировкам.

Закончился ли период адаптации в новой команде? Конечно, можно сказать, что он остался позади. В этом плане мне было попроще, потому что я уже был на сборе с «Арсеналом» зимой 2019 года. И многие игроки, и требования тренерского штаба знакомы ещё с того времени.

Были ли этой зимой предложения от других команд? Да, были, но сейчас говорить об этом смысла уже нет. Могу только сказать, что некоторые клубы, в том числе из РПЛ, готовы были подписать контракт и без просмотра. Но изначально склонялся к варианту с Тулой, потому что осталось позитивное впечатление от зимних сборов прошлого года, когда я также был на просмотре в «Арсенале». Понравилось, как все чётко и грамотно организовано, чувствуется высокий уровень. Правильная атмосфера в команде. Поэтому хотелось вернуться, проявить себя в контрольных матчах и подписать контракт. Рад, что это удалось сделать. Теперь самое главное приносить максимальную пользу команде, когда возобновится чемпионат», — сказал форвард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В осенней части нынешнего сезона 22-летний Минаев забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в составе курского «Авангарда» в чемпионате ФНЛ. В тульский «Арсенал» форвард перешёл на правах свободного агента.