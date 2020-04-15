«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ

Президент «Армавира» Валентин Климко заявил, что клуб прекращает участие в Футбольной национальной лиге.

«Уважаемые болельщики «Армавира», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб! Вынужден сообщить, что в связи с тем, что «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц (владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») принял решение снять «Армавир» с ФНЛ.

Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович. К сожалению, вместе с ним мы не смогли реализовать наш основной проект — строительство футбольной академии в городе — прежде всего из-за бюрократических проволочек и в связи с отсутствием технической поддержки властей города.

На этот момент мы делаем всё, чтобы «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнёт в ПФЛ. Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус», — приводит слова Климко пресс-служба «Армавира».

«Армавир», набрав 30 очков в 27 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.