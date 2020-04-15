Уткин — Соловьёву: что за танцы? Предательство со стороны государства — это факт

Известный блогер Василий Уткин ответил на критику со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.



«Как прав и удачлив был покойный Доренко, который назвал тебя хлопотливой тётенькой. Подумать только – я произнёс некоторую тираду в эфире телеканала «Дождь», загнанного за восемь можаёв, и тебя это задело, и ты решил это прокомментировать. Хотя в том, что я сказал, почти нет моей индивидуальности. Это же очевидно. Все мы сейчас в пандемии сидим у себя в квартирах, за свою квартплату, проедаем свои сбережения, нам платят зарплату люди, которые, в общем, не обязаны этого делать, и им никто не помогает. И это предательство государства. И это просто факт.



И как же ты завёлся. Я ответил тебе твитом. И смотри-ка, ты пляшешь от этого третий день. Что же это за танцы? Как же ты уязвим, маршал пропаганды. Не понимающий, цитирую тебя, «кто раскручивает Дудя». А Дудя никто не раскручивает. Это раскручивают тебя, потому что тебе нужны погоны, потому что тебе нужны деньги, потому что тебе нужна слава, потому что ты жадный. Потому что на тебя, чтобы твои слова прозвучали, должна сработать гигантская компания с огромным количеством камер, студий, света, редакторов, гримёров и так далее. А нам ничего этого не нужно. Мы просто разговариваем с людьми. Собираем лайки вместо денег, просмотры – вместо славы. Потому что люди хотят нас смотреть», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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