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Защитник «Урала» Золотов: однажды провели матч в тюрьме. Получили интересный опыт

Защитник «Урала» Золотов: однажды провели матч в тюрьме. Получили интересный опыт
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Урала» Николай Золотов рассказал, как принял участие в матче, который состоялся в тюрьме его родного Витебска.

«В Витебске тюрьма находится не в центре города, но мы туда ходили играть в футбол. Отправили нашу команду, которая состояла из ребят 1994 года рождения. Это была тюрьма для несовершеннолетних. Помню, как мы проходили рядом с тюремными заборами с колючими проволоками, нас серьезно обыскивали. Получили довольно интересный опыт.

Я бы не сказал, что там люди были агрессивные, злые. Хорошо поиграли, пообщались. Мне кажется, что некоторым несовершеннолетним, которые ведут плохой образ жизни, не имеют правильного представления о жизни, полезно провести подобную экскурсию, чтобы они увидели, как живут люди в таких местах. Может, кто-то и переосмыслит свою жизнь», — приводит слова Золотова пресс-служба «Урала».

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