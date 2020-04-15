Расписание футбольных матчей на 15 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 15 апреля, состоится сразу несколько матчей.



Игровой день откроют в Беларуси, где проходит 5-й тур первенства резервных команд Высшей лиги. В 12:30 мск прозвучит стартовый свисток во встрече минского «Динамо» и «Немана». Эстафету у них перехватят «Энергетик-БГУ» и «Городея», которые начнут играть в 16:00 мск.



Заключительные матчи дня пройдут в Никарагуа. В рамках 17-го тура Лиги Примеры U20 сначала сойдутся «Ферретти» и «Депортиво Лас-Сабанас» (22:30 мск), а затем – «Хувентус Манагуа» и «Окоталь» (23:30 мск).



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане. Недавно стало известно о приостановке первенства Бурунди.

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