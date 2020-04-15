Таски: «Спартак» хотел, чтобы я остался. Думаю, Каррера — тоже

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился воспоминаниями о времени в московском клубе, за который он выступал с 2013 по 2018 год.
«Я провёл в «Спартаке» 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов. Мы обсуждали новый контракт со «Спартаком», но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в «Спартаке» и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб.
Что касается контракта, переговоры велись. «Спартак» хотел, чтобы я остался ещё на три года, но в какой-то момент мы не смогли договориться. Переговоры вёл мой агент и менеджмент «Спартака». Я в этих встречах не принимал участия. Хотел ли Каррера, чтобы я остался? Думаю, да. Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.
Мы много общались с Массимо. И для меня было важно поработать с таким хорошим тренером, как он. Мы с ним выиграли чемпионат, и я мог представить, что мы поработаем вместе ещё пару лет. Он отличный тренер, у меня с ним не было проблем», — приводятся слова Таски на сайте телеканала «Матч».
- 15 апреля 2020
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
11:33
-
11:31
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:37
-
09:32
-
08:49
-
08:13
-
07:58
-
07:21
-
06:55
-
06:35
-
06:06
-
05:41
-
04:57
-
04:35
-
04:14
-
03:04
-
02:43
-
02:27
-
02:10
-
01:51
-
00:18
-
00:10
- 14 апреля 2020
-
23:52
-
23:50