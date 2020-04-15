Таски: «Спартак» хотел, чтобы я остался. Думаю, Каррера — тоже

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился воспоминаниями о времени в московском клубе, за который он выступал с 2013 по 2018 год.



«Я провёл в «Спартаке» 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов. Мы обсуждали новый контракт со «Спартаком», но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в «Спартаке» и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб.



Что касается контракта, переговоры велись. «Спартак» хотел, чтобы я остался ещё на три года, но в какой-то момент мы не смогли договориться. Переговоры вёл мой агент и менеджмент «Спартака». Я в этих встречах не принимал участия. Хотел ли Каррера, чтобы я остался? Думаю, да. Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.



Мы много общались с Массимо. И для меня было важно поработать с таким хорошим тренером, как он. Мы с ним выиграли чемпионат, и я мог представить, что мы поработаем вместе ещё пару лет. Он отличный тренер, у меня с ним не было проблем», — приводятся слова Таски на сайте телеканала «Матч».

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