Б. Фернандеш: все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поддержал партнёра по команде Поля Погба, которого часто критикуют болельщики и футбольные эксперты.
«Поль много пропустил из-за травмы, но мы все знаем, какими качествами он обладает. В футболе люди часто забывают о хороших действиях игрока, когда он допускает ошибку. Можно отлично провести 34 матча, но плохо выступить в одном, и все запомнят это. Погба оказался в трудной ситуации.
Клуб много за него заплатил, поэтому ожидания высоки. Все ожидают от Поля того же, что от Лионеля Месси в «Барселоне» и от Криштиану Роналду в «Ювентусе», поскольку он обладает для этого нужными качествами. В команде верят в него», — приводит слова Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».
«Медали на стол!» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил Погба, который сказал, что не знает его
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