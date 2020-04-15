Б. Фернандеш: все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поддержал партнёра по команде Поля Погба, которого часто критикуют болельщики и футбольные эксперты.

«Поль много пропустил из-за травмы, но мы все знаем, какими качествами он обладает. В футболе люди часто забывают о хороших действиях игрока, когда он допускает ошибку. Можно отлично провести 34 матча, но плохо выступить в одном, и все запомнят это. Погба оказался в трудной ситуации.

Клуб много за него заплатил, поэтому ожидания высоки. Все ожидают от Поля того же, что от Лионеля Месси в «Барселоне» и от Криштиану Роналду в «Ювентусе», поскольку он обладает для этого нужными качествами. В команде верят в него», — приводит слова Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».