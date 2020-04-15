«Не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч». Кержаков рассказал, как играл против Месси

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против форварда «Барселоны» Лионеля Месси во времена выступления за «Севилью».



«У «Барселоны» в нападении играли он, Это’О и Роналдиньо, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда лет 20 было, осталось такое странное ощущение… Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдаёт мяч. Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шёл наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда!



А Роналдиньо? Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Месси могли вдвоём на поле остаться и творить. И никто им больше был не нужен», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

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