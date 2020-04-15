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«Не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч». Кержаков рассказал, как играл против Месси

«Не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч». Кержаков
«Не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч». Кержаков рассказал, как играл против Месси
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против форварда «Барселоны» Лионеля Месси во времена выступления за «Севилью».

«У «Барселоны» в нападении играли он, Это’О и Роналдиньо, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда лет 20 было, осталось такое странное ощущение… Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдаёт мяч. Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шёл наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда!

А Роналдиньо? Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Месси могли вдвоём на поле остаться и творить. И никто им больше был не нужен», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин
А также воспоминания о том, почему он в своё время отказал «ПСЖ». Расшифровка нашего задорного Инстаграм-эфира.
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