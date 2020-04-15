Кержаков: пошёл бы ассистентом к Лобановскому. Он опередил эпоху

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков назвал специалиста, к которому пошёл бы работать ассистентом.



«Гвардиола, Симеоне, Клопп, Моуринью? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужна какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошёл к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, всё что мне сейчас остаётся – это смотреть документальные фильмы о нём и читать книги.



Почему именно он? Человек внёс огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в своё время предугадывал многие вещи. Объективно – опередил эпоху», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



Лобановский наиболее известен по работе с киевским «Динамо» и сборной СССР. В ходе карьеры тренировал также «Днепр» и национальные команды ОАЭ, Кувейта и Украины. В 2002 году ушёл из жизни в возрасте 63 лет.

Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин А также воспоминания о том, почему он в своё время отказал «ПСЖ». Расшифровка нашего задорного Инстаграм-эфира.