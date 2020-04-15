Власти Италии выплатят по € 600 журналистам, которые из-за коронавируса не могут работать

Правительство Италии включило журналистов в число тех, кому полагается финансовая помощь из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.

В связи с карантином многие журналисты лишились зарплаты, поскольку они не могут исполнять свои обязанности в условиях самоизоляции. Чтобы помочь таким людям, власти осуществляют месячные бонусные выплаты по € 600.

Ожидается, что представители итальянских СМИ получат по € 600 в ближайшие месяцы. Такая задержка связана с особенностью работы местной бюрократии. Ассоциация журналистов Ломбардии сообщила, что попытается помочь решить эту проблему.

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