Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Власти Италии выплатят по € 600 журналистам, которые из-за коронавируса не могут работать

Власти Италии выплатят по € 600 журналистам, которые из-за коронавируса не могут работать
Футбол / Италия 0

Правительство Италии включило журналистов в число тех, кому полагается финансовая помощь из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.

В связи с карантином многие журналисты лишились зарплаты, поскольку они не могут исполнять свои обязанности в условиях самоизоляции. Чтобы помочь таким людям, власти осуществляют месячные бонусные выплаты по € 600.

Ожидается, что представители итальянских СМИ получат по € 600 в ближайшие месяцы. Такая задержка связана с особенностью работы местной бюрократии. Ассоциация журналистов Ломбардии сообщила, что попытается помочь решить эту проблему.

Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020

Лучшие бомбардиры чемпионата Италии сезона-2019/2020

Итальянские СМИ пишут об интересе «Лацио» к Дзюбе. В «Зените» отреагировали
Возможно, последний шанс для Артёма уехать в Европу. Неужели капитаном сборной России хотят заменить лучшего снайпера Серии А?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020