Власти Италии выплатят по € 600 журналистам, которые из-за коронавируса не могут работать
Правительство Италии включило журналистов в число тех, кому полагается финансовая помощь из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.
В связи с карантином многие журналисты лишились зарплаты, поскольку они не могут исполнять свои обязанности в условиях самоизоляции. Чтобы помочь таким людям, власти осуществляют месячные бонусные выплаты по € 600.
Ожидается, что представители итальянских СМИ получат по € 600 в ближайшие месяцы. Такая задержка связана с особенностью работы местной бюрократии. Ассоциация журналистов Ломбардии сообщила, что попытается помочь решить эту проблему.
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