Кержаков: мне повезло с таким партнёром, как Аршавин

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о бывшем партнёре по атаке в клубе и национальной команде Андрее Аршавине.



«Не мешали ли мы друг другу? С Андреем у меня таких проблем никогда не было. Скажу больше — мне повезло, что у меня был такой партнёр, как Аршавин.



Ещё когда мы делали первые шаги в профессиональном футболе, было видно, что Андрей — суперфутболист. И я немного удивлялся, когда его поначалу не ставили в стартовый состав «Зенита». Потому что для меня он был футболистом стартового состава всегда! И мне повезло, что он в нём закрепился. Я стал получать намного больше удобных и своевременных передач от человека, который прекрасно понимает футбол», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

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