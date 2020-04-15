«Полное раздолбайство!» Кирьяков призвал к жёстким мерам против нарушителей карантина

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что власти страны должны ужесточить наказания за нарушение карантина.
«Самоизоляция у меня проходит в пределах нормы. Понимаю, что это нужно и условия у меня соответствующие — закрытый посёлок под Москвой. Здесь я могу прогуляться, есть лес и свежий воздух. Также есть своя площадка, на которой мы с сыном занимается, ему нужно поддерживать форму, так как он тренируется в академии «Зенита».
Пропуски — вынужденная мера. Не все граждане воспринимают ситуацию серьёзно. Я каждый день смотрю новости и слежу за тем, сколько новый день приносит заболевших и умерших. Всё растёт достаточно прилично. К сожалению, как я и говорил, многих россиян это не останавливает. Это часть нашего менталитета.
Я много лет прожил в Германии и знаю, что там очень дисциплинированные люди. Все чётко выполняют или стараются выполнять рекомендации. У нас немного иная картина, и жёсткие меры, которые есть сейчас, будут ужесточаться. Они помогут переломить ситуацию, по-другому никак. Многие относятся наплевательски. Я говорю со многими знакомыми не только из Москвы и Питера, но и из регионов — у нас раздолбайство полное. Никто не понимает серьёзности. Я за жёсткие меры», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 апреля 2020
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