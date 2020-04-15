Кирьяков: знаю Алиева — нормальный человек. Но спортсмены не должны рассуждать о политике

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал недавнее интервью с экс-игроком национальной команды Украины Александром Алиевым, в котором тот высказался о Крыме и Владимире Путине.

«Во-первых, политика сейчас должна отойти на второй план. Во-вторых, спортсмены не должны рассуждать и объяснять что-то про политику. Дело спортсменов — спорт. Остальное — дела политиков, которые высказывают свою точку зрения. Я знаю Александра — он нормальный человек. Не знаю, что поспособствовало тому, что он начал рассуждать на эту тему, но ещё раз призову оставить такие вопросы для других людей», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

На клубном уровне Алиев выступал за московский «Локомотив», «Анжи», киевское «Динамо» и другие украинские клубы.

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