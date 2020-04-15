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Клубы АПЛ и Примеры интересуются экс-игроком «Спартака-2»

Клубы АПЛ и Примеры интересуются экс-игроком «Спартака-2»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий московского «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», интересен клубам английской Премьер-лиги и испанской Примеры, сообщает Sports Corna.

Недавно Сакала присоединился к спортивной маркетинговой компании Wasserman из Лос-Анджелеса, с которой ранее работали знаменитые футболисты сборной Англии Майкл Оуэн и Рио Фердинанд. Новое агентство будет работать над переходом форварда в топ-лигу.

Вариант с приобретением Фэшна рассматривают «Ньюкасл Юнайтед», лондонский «Вест Хэм Юнайтед», «Севилья» и другие команды. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Сакала забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Таски: «Спартак» хотел, чтобы я остался. Думаю, Каррера — тоже
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