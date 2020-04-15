Клубы АПЛ и Примеры интересуются экс-игроком «Спартака-2»

Бывший нападающий московского «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», интересен клубам английской Премьер-лиги и испанской Примеры, сообщает Sports Corna.

Недавно Сакала присоединился к спортивной маркетинговой компании Wasserman из Лос-Анджелеса, с которой ранее работали знаменитые футболисты сборной Англии Майкл Оуэн и Рио Фердинанд. Новое агентство будет работать над переходом форварда в топ-лигу.

Вариант с приобретением Фэшна рассматривают «Ньюкасл Юнайтед», лондонский «Вест Хэм Юнайтед», «Севилья» и другие команды. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Сакала забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.