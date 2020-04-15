Агент Зане: интерес «Баварии» — не секрет. Но с нами связывались и другие топ-клубы

Дамир Смолян, агент нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, поделился мнением о будущем футболиста.



«Вместе с Лероем мы общаемся с «Манчестер Сити» и обсуждаем, каким мог бы быть следующий шаг. Интерес «Баварии» не является секретом. Но и другие абсолютно топовые клубы связывались с нами насчёт Лероя.



«Бавария» – единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в карьере. Он видит там подходящие условия для достижения своей цели – победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Смоляна Sport Bild.



В августе 2019 года Зане был близок к переходу в «Баварию», но затем получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего сделка сорвалась. Тогда сообщалось, что мюнхенцы согласились заплатить за 24-летнего игрока € 110 млн.

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