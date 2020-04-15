Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Зане: интерес «Баварии» — не секрет. Но с нами связывались и другие топ-клубы

Агент Зане: интерес «Баварии» — не секрет. Но с нами связывались и другие топ-клубы
Футбол / Англия 0

Дамир Смолян, агент нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, поделился мнением о будущем футболиста.

«Вместе с Лероем мы общаемся с «Манчестер Сити» и обсуждаем, каким мог бы быть следующий шаг. Интерес «Баварии» не является секретом. Но и другие абсолютно топовые клубы связывались с нами насчёт Лероя.

«Бавария» – единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в карьере. Он видит там подходящие условия для достижения своей цели – победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Смоляна Sport Bild.

В августе 2019 года Зане был близок к переходу в «Баварию», но затем получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего сделка сорвалась. Тогда сообщалось, что мюнхенцы согласились заплатить за 24-летнего игрока € 110 млн.

М. Румменигге: теперь «Бавария» сможет купить Зане значительно дешевле — за € 30-50 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020