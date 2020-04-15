Бывший игрок «Ювентуса» рассказал, кто из россиян подходит для итальянского футбола

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», «Удинезе» и «Лечче» Виктор Будянский рассказал, кто из российских футболистов способен заиграть в Италии.

«Миранчуки мне нравятся. Я ещё смотрел игру «Локомотива», там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: «Интересный игрок!»

«Локомотив» — молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают. А по моей позиции мне нравится из «Ростова» Матиас Норманн», — приводит слова Будянского журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

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