Бывший игрок «Ювентуса» рассказал, кто из россиян подходит для итальянского футбола
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», «Удинезе» и «Лечче» Виктор Будянский рассказал, кто из российских футболистов способен заиграть в Италии.
«Миранчуки мне нравятся. Я ещё смотрел игру «Локомотива», там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: «Интересный игрок!»
«Локомотив» — молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают. А по моей позиции мне нравится из «Ростова» Матиас Норманн», — приводит слова Будянского журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».
Статистика футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е
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