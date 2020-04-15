Ролан Гусев — о карантине: нужно наказывать людей, которые играют в «развлекаловку»

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился мнением о мерах, введённых властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Не жёсткие ли меры самоизоляции? А что, ходить гулять, а потом оказаться в больнице? Количество заболевших увеличивается каждый день. Пока все меры верные, другого выхода нет.
Я цифровой пропуск пока не оформлял, никуда ездить не собираюсь. Нахожусь за городом, продукты заказываю. Обстановка очень стрёмная, атмосфера гнетущая. У многих людей сейчас продолжается работа. Что им остаётся делать? Как выживать? Конечно, лучше посидеть дома, если есть такая возможность. Но есть люди, которым просто необходимо быть на работе: те же медики, и они — герои.
Просто не понимаю тех, кто может сидеть дома, но ради шашлычков и прогулки выходит на улицу. Нужно наказывать людей, которые играют в развлекаловку, думая: «Ну, авось пронесёт», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 апреля 2020
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