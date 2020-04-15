«Василий бы победил за счёт юмора». Автор блога о баттл-рэпе — о шансах Соловьёва и Уткина

Николай Кубрак, блогер и автор телеграм-канала «Бадибэг», поделился мыслями о несостоявшемся баттле между известным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.



«Если говорить без всякой иронии, этот баттл сейчас нужен баттл-культуре. Очень не хватает баттловых звёзд не из тусовки и резонансных событий. Понятное дело, что этот баттл не состоится, но я и вся страна с удовольствием посмотрела бы на это противостояние. Это будет круче баттла Oxxxymiron'а и Гнойного, потому что здесь идёт не просто битва позиций, а битва лагерей, на которые разделилась страна: либеральные товарищи и люди, которые обслуживают власть.



Versus сейчас не потянет по деньгам организацию такого мероприятия, да и сам Соловьёв отказался. Но в данном баттле поставил бы на Василия Уткина. При всей нелюбви к Владимиру Соловьёву, он тоже мог бы показать что-то интересное. У обоих подвешен язык, огромный багаж знаний – побольше, чем у любого баттл-рэпера, даже Oxxxymiron'а. Если бы ещё они поработали с гострайтерами, то могло получиться бы невероятно круто!



Уткин победил бы за счёт гораздо более крутого чувства юмора. Он отличный актёр и умеет подавать свой материал. Плюс к нему гораздо больше симпатий, даже при всех его скандалах. Он располагает к себе, а Соловьёву пришлось бы искать крутые ходы, чтобы переломить отношение к себе, что сложно. Если тебя не любит аудитория, переломить это очень тяжело. Очень жаль, что мы этого не увидим. Это больше похоже на рекламу со стороны Василия. Но если бы это состоялось – шикарно! От этого выиграл бы в первую очередь баттл-рэп», — сказал Кубрак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Я не рэпер. Пусть вылечится». Соловьёв отказался от баттла с Уткиным