«Не женщина, а мечта». Подписчики оценили фото футболистки сборной России Коваленко

Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своём «инстаграме» опубликовала фото и сопроводила его стихотворением.



«Ничего не бывает вовремя –

Это глупый такой закон,

Когда ждёшь – не приходят нужные,

Когда ждёшь – не приходит сон.

Когда хочешь ответить обидчику,

Не находится нужных фраз,

Когда больно – нигде не спрячешься,

Неприятности – все за раз.

Когда любишь до сумасшествия,

Не подарят любовь в ответ.

Когда высказать нужно важное,

Не выходит сказать «привет».



Ничего не бывает вовремя,

Всё случается невпопад:

В Новый год наступает оттепель,

Вместо солнца весной – снегопад.



Счастье – хрупкое и спонтанное,

Когда-нибудь ты поймёшь:

Всё случается долгожданное,

Когда больше уже не ждёшь», — написала Ксения.

Фотографию оценили подписчики Коваленко.



«Красивая девочка Ксюша!» — говорится в одном из комментариев.



«Не женщина, а мечта», — сделал комплимент другой подписчик.



«В русском алфавите нет букв, чтобы описать твою красоту», — написал очередной поклонник.



«Глаза… Взгляд… Красавица», — говорится в ещё одном комментарии.