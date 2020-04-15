«Не женщина, а мечта». Подписчики оценили фото футболистки сборной России Коваленко

Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своём «инстаграме» опубликовала фото и сопроводила его стихотворением.
«Ничего не бывает вовремя –
Это глупый такой закон,
Когда ждёшь – не приходят нужные,
Когда ждёшь – не приходит сон.
Когда хочешь ответить обидчику,
Не находится нужных фраз,
Когда больно – нигде не спрячешься,
Неприятности – все за раз.
Когда любишь до сумасшествия,
Не подарят любовь в ответ.
Когда высказать нужно важное,
Не выходит сказать «привет».
Ничего не бывает вовремя,
Всё случается невпопад:
В Новый год наступает оттепель,
Вместо солнца весной – снегопад.
Счастье – хрупкое и спонтанное,
Когда-нибудь ты поймёшь:
Всё случается долгожданное,
Когда больше уже не ждёшь», — написала Ксения.
Фотографию оценили подписчики Коваленко.
«Красивая девочка Ксюша!» — говорится в одном из комментариев.
«Не женщина, а мечта», — сделал комплимент другой подписчик.
«В русском алфавите нет букв, чтобы описать твою красоту», — написал очередной поклонник.
«Глаза… Взгляд… Красавица», — говорится в ещё одном комментарии.
- 15 апреля 2020
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