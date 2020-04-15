Райт: Анри был футбольным Джорданом

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением об экс-игроке «канониров» Тьерри Анри.

«В период с 2001 по 2006 год против Анри было невозможно играть. В то время он был футбольным Майклом Джорданом. За его игрой было приятно наблюдать», — приводит слова Райта BBC.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. В 2012-м француз вернулся в лондонский клуб на правах аренды и провёл четыре матча. Вместе с «канонирами» знаменитый форвард дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги, а также выиграл три Кубка и два Суперкубка Англии.

В настоящее время Тьерри работает главным тренером в канадском клубе «Монреаль Импэкт». Француз возглавил сине-бело-чёрных в середине ноября 2019 года.