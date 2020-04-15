Артём Дзюба: на Евро-2016 в сборной у 5-6 игроков собственное «я» превосходило «мы»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2016.



«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всём и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть своё я в одно место.



Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвётся. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное «я» превосходило «мы», – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Ранее Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, как относится к тому, что Дзюба может побить его рекорд по голам за национальную команду России.