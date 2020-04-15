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Клозе согласился стать помощником главного тренера «Баварии» со следующего сезона

Клозе согласился стать помощником главного тренера «Баварии» со следующего сезона
Футбол / Германия 0

Тренер юношеского состава «Баварии» U17 Мирослав Клозе согласился стать помощником главного тренера основной команды Ханса-Дитера Флика со следующего сезона, утверждает Sport Bild.

По данным источника, назначение 41-летнего специалиста теперь должен утвердить спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

В бытность футболистом Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.

«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В настоящее время чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен.

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