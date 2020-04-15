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«Ударно ответил». Глушаков вспомнил свой визит к Дудю

«Ударно ответил». Глушаков вспомнил свой визит к Дудю
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» вспомнил о съёмках в передаче «Культ тура» на «Матч ТВ» с ведущим Юрием Дудём.

Глушаков в «сториз» опубликовал фрагмент выпуска, в котором Дудь спрашивает его: «Когда закроют программу „Культ тура“?» «Когда ты рот закроешь свой», — ответил Глушаков.

Футболист подписал видео фразой «Глушаков ударно ответил на вопрос».

Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.

Ранее Глушаков опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме". Футболист показал, как сыграл в бильярд.

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