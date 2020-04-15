Ерохин: в интеллектуальных играх Дзюба чувствует себя как рыба в воде

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что футболисты сборной России часто проводят время за интеллектуальными играми.

«Читаю в интернете новости про коронавирус. Много пишут про врачей. Хотел бы выразить им благодарность. Они прикладывают и физические, и психологические усилия. Они жертвуют семьями и целыми сутками работают. Чем мы можем помочь? Соблюдать меры предосторожности.



Подъём у меня в 9 утра, потом завтрак. У нас проходят тренировки через общекомандный чат. Каждый раз разные тренеры физподготовки. Делаем разные упражнения. А так стараюсь проводить больше времени с ребёнком: играем, читаем. На гитаре играю для души. Могу на 10-15 минут уйти в отдельную комнату, чтобы никому не мешать и играть на гитаре. С ребёнком иногда тоже играю. Он любит «Бременские музыканты» и песни из мультфильма «Летучий корабль».



Детские книжки, конечно, читаем. Это очень важный этап обучения. Касаемо взрослых книг дочитываю то, что начал на сборах. Тогда было на это время и сейчас есть. Мне больше всего понравилась книга «Манифест великого тренера», написанная со слов звёзд НБА. Фильмы и сериалы тоже смотрим. Больше всего мне понравился фильм «Лев».



В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?». Есть ещё интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — рассказал Ерохин в прямом эфире в «инстаграме» сборной России.