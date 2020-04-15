Мостовой: спасибо правительству за меры, главное – чтобы деньги действительно выделялись
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнения о мерах, которые правительство Российской Федерации принимает в период пандемии коронавируса.
«Правительству хочется сказать огромное спасибо, что они принимают меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись, чтобы люди могли как-то поправить своё положение. Ведь это общая беда всех людей, не нужно смотреть на социальный статус, заработок и так далее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. За это время коронавирусом во всём мире заразились 2 млн 25 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли почти 129 тыс. человек.
Мостовой – о проверке людей в метро: провоцируем рассадник инфекции
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