Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Ньюкасла»

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри стал фаворитом на должность наставника «Ньюкасл Юнайтед» в следующем сезоне, сообщает The Sun.



Назначение Аллегри может стать частью обновления «Ньюкасла». Ранее стало известно, что владелец клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс.

Ранее действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» начал диалог с Аллегри. Также сообщалось, что Аллегри может получить работу в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».



Напомним, Массимилиано возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.