Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан показал, как поддерживает форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Оставайся дома, будь здоров, будь в форме. Оставайся активным. Занимайся спортом», — написал Зидан в своём «инстаграме», прикрепив фотографии физических упражнений.
Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством «Королевский клуб» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. После этого французский специалист ушёл в отставку по собственному желанию. Спустя девять месяцев тренер вернулся в «Реал».
В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров. В Лиге чемпионов клуб дошёл до 1/8 финала, где в первом матче на своём поле проиграл «Манчестер Сити» (1:2).
- 15 апреля 2020
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:33
-
16:18
-
16:05
-
15:53
-
15:41
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:31
-
14:17
-
14:08