Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан показал, как поддерживает форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Оставайся дома, будь здоров, будь в форме. Оставайся активным. Занимайся спортом», — написал Зидан в своём «инстаграме», прикрепив фотографии физических упражнений.

Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством «Королевский клуб» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. После этого французский специалист ушёл в отставку по собственному желанию. Спустя девять месяцев тренер вернулся в «Реал».

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров. В Лиге чемпионов клуб дошёл до 1/8 финала, где в первом матче на своём поле проиграл «Манчестер Сити» (1:2).