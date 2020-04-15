Зырянов: если РПЛ остановить, то по текущей таблице. Если так несправедливо – доиграть

Главный тренер молодёжного состава петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о Российской Премьер-Лиге, которая в настоящее время приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

«Моё мнение такое: если чемпионаты остановить, то по текущим результатам в таблицах. Если так несправедливо – надо доигрывать», — приводит слова Зырянова «Петербургский дневник».

Также тренер оценил выступление молодёжной команды «Зенита», которая после 22 туров занимает седьмое место в Молодёжном первенстве.

«Мы летом начали одним составом, зимой он омолодился. Многие ребята, игравшие в том году за нашу команду, перешли в «Зенит»-2, пытаются там показать себя Радимову. К нам пришли футболисты 2002 года. Тяжеловато им ещё, волнуются. С «Локомотивом» играли, наделали ошибок. Потом с «Уфой», «Уралом» играли. За эти клубы выступают ребята постарше, знакомые с ПФЛ. Матчи получились боевыми. Результат может быть любым, но для нас главное, чтобы игроки выполняли правильные действия. Ведь они хотят добиваться успехов в футболе, побеждать, играть в Лиге чемпионов», — добавил 42-летний специалист.