Мамаев, Жирков и Павлюченко поддержали челлендж Бузовой в помощь пожилым людям

Певица Ольга Бузова и Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, запустили челлендж в помощь пожилым людям, которые попали в сложную ситуацию в связи с карантином из-за коронавируса.
Челлендж поддержали многие известные футболисты вместе со своими жёнами и девушками. Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он кладёт в кошелек 5 тыс. рублей и передаёт эстафету следующему участнику.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Все мы перечислили на счёт фонда деньги, которые пойдут на обеспечение продуктами и другими необходимыми вещами пожилых людей. И ты можешь помочь тоже! #давайпоможемвместе. Выкладывай свои видео и скриншоты переводов на счёт фонда под тегом #добропротивcovid19. Мы выберем самые оригинальные видео и добавим их в ролик со звёздами, который они опубликуют на своих страницах», — написал Игнатьев.
В челлендже приняли участие полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, хавбек «Ростова» Павел Мамаев, бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко и другие известные люди.
- 15 апреля 2020
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