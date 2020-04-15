Мостовой почеканил мяч одной ногой, сидя в кресле
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Экс-игрок почеканил мяч одной ногой, сидя в кресле.
«Одной правой!» — написал Мостовой в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы-2020 перенесён на 2021 год.
51-летний Мостовой в бытность футболистом выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». За сборную России сыграл 50 матчей и забил 10 голов.
Мостовой: спасибо правительству за меры, главное – чтобы деньги действительно выделялись
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