Мостовой почеканил мяч одной ногой, сидя в кресле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Экс-игрок почеканил мяч одной ногой, сидя в кресле.

«Одной правой!» — написал Мостовой в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы-2020 перенесён на 2021 год.

51-летний Мостовой в бытность футболистом выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». За сборную России сыграл 50 матчей и забил 10 голов.