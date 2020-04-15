Женский чемпионат Беларуси отложен. Футболистки контактировали с заражёнными коронавирусом

Ассоциация белорусской федерации футбола на официальном сайте объявила, что старт женского национального чемпионата отложен.

Причиной такого решения стало то, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями коронавируса. Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля, но теперь матчи отложены до дальнейшего уведомления.

Мужской чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Торпедо-БелАЗ», которое в 4 турах набрало 9 очков.

Напомним, матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.