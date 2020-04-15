Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Женский чемпионат Беларуси отложен. Футболистки контактировали с заражёнными коронавирусом

Женский чемпионат Беларуси отложен. Футболистки контактировали с заражёнными коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Ассоциация белорусской федерации футбола на официальном сайте объявила, что старт женского национального чемпионата отложен.

Причиной такого решения стало то, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями коронавируса. Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля, но теперь матчи отложены до дальнейшего уведомления.

Мужской чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Торпедо-БелАЗ», которое в 4 турах набрало 9 очков.

Напомним, матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.

Министр спорта Беларуси: на сегодня предпосылок для приостановки чемпионата страны нет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020