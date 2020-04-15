Женский чемпионат Беларуси отложен. Футболистки контактировали с заражёнными коронавирусом
Ассоциация белорусской федерации футбола на официальном сайте объявила, что старт женского национального чемпионата отложен.
Причиной такого решения стало то, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями коронавируса. Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля, но теперь матчи отложены до дальнейшего уведомления.
Мужской чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который до сих пор не приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Торпедо-БелАЗ», которое в 4 турах набрало 9 очков.
Напомним, матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.
Министр спорта Беларуси: на сегодня предпосылок для приостановки чемпионата страны нет
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:33
-
16:18
-
16:05
Партнерский контент