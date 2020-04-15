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Кариус: не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову

Кариус: не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус прокомментировал свои ошибки в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

«Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мне пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову», — цитирует Кариуса Bild.

Напомним, защищая ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, Кариус допустил две грубые ошибки и триумфатором стал мадридский «Реал», одержав победу со счётом 3:1. В той встрече Рамос ударил Кариуса локтем. Позже выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.

Кариус: Рамос передо мной не извинился
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