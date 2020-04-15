Кариус: не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус прокомментировал свои ошибки в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).
«Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мне пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову», — цитирует Кариуса Bild.
Напомним, защищая ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, Кариус допустил две грубые ошибки и триумфатором стал мадридский «Реал», одержав победу со счётом 3:1. В той встрече Рамос ударил Кариуса локтем. Позже выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.
- 15 апреля 2020
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:33
-
16:18
-
16:05