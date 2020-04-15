Широков: Слуцкий подумал, что он такой гений, раз вывел сборную России на Евро-2016

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился воспоминаниями от выступлений национальной команды на чемпионате Европы-2016.



«Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам. Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой — середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки ЦСКА, они всё знали назубок.

После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всё пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошёл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только 4-й. Почему 4-й? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нём, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришёл и вывел. Думаю, его настигло жёсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу", — сказал Широков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, на Евро-2016 сборная России набрала одно очко в трёх матчах и не сумела выйти из группы.